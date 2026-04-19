BLANAM: la nueva sastrería femenina “made in Spain”

En el panorama actual de la moda española, donde conviven grandes firmas consolidadas y nuevas propuestas emergentes, Blanam destaca como una marca que apuesta por la elegancia atemporal, la calidad y la sostenibilidad. Su enfoque en la sastrería femenina ha logrado captar la atención tanto de la industria como de figuras públicas.

Blanam es una firma española fundada por Ana Moreno, emprendedora madrileña que decidió trasladar su experiencia profesional en calidad y gestión al mundo de la moda.

La marca nace con un objetivo claro: empoderar a la mujer a través de prendas elegantes, duraderas y versátiles, pensadas para acompañarla en su día a día

Filosofía de la marca

Uno de los pilares de Blanam es su apuesta por el slow fashion, un modelo que prioriza la calidad frente a la producción masiva. La firma defiende:

Producción local en España (“Made in Spain”)

Uso de tejidos de alta calidad

Diseño de prendas duraderas y atemporales

Este enfoque busca alejarse del consumo rápido y fomentar un armario más consciente y más sostenible.

Sostenibilidad & diseño consciente: Blanam incorpora una etiqueta “Ecofriendly” en su página de inicio, lo que comunica que la marca no solo diseña para verse bien, sino también para hacer bien. Esta dimensión ética refuerza la apuesta por moda responsable: producción local, materiales de calidad y piezas que perduran más allá de una sola temporada

Blanam reinterpreta la estética masculina contemporánea con sello de sastrería, apuesta por la calidad de los materiales y reafirma su compromiso con la producción local y la península Ibérica

Estilo y diseño

Blanam se caracteriza por reinventar la sastrería femenina, combinando elementos clásicos con una estética contemporánea. Entre sus rasgos distintivos destacan:

Líneas minimalistas

Cortes oversize inspirados en la moda masculina vintage

Hombreras marcadas y estructuras definidas

Colores neutros y versátiles

El resultado es un estilo sofisticado que transmite elegancia, seguridad y modernidad.

Diseño & estilo: la nueva colección conjuga prendas clave de sastrería —blazers cruzadas, trajes tres piezas, chalecos estructurados o camisas con cuellos armados— con elementos más relajados y contemporáneos. Tonalidades como el gris marengo, el marrón pata de gallo y el azul medianoche dominan la paleta, acompañadas de detalles en lino natural o mezclas de lana cuidadosamente seleccionadas.

Versatilidad & estilo de vida: La nueva colección apuesta por el total-look (blazers + chaleco + pantalón) sin descuidar piezas individuales con fuerza propia: blazers oversize en azul profundo, pantalones sastre con corte clásico, camisas de toda la vida de estilo vintage.

Prendas icónicas

La pieza estrella de la firma Blanam es la blazer, considerada un básico imprescindible del armario. Sus trajes y americanas:

Están diseñados para múltiples ocasiones (trabajo, eventos, ocio)

Priorizan el confort sin perder estructura

Buscan durar años gracias a su confección cuidada

La marca apuesta por crear prendas que no pasen de moda y puedan reutilizarse temporada tras temporada.

Materiales & producción: Blanam destaca por su compromiso con la fabricación ‘Made in Spain’. Esta temporada, la firma incorpora tejidos de lana cien por cien para los blazers más formales y cien por cien algodón o mezclas para piezas de estilo más casual. El resultado: prendas de alta presencia que mantienen una comodidad adaptada al ritmo urbano.

Presencia en medios y celebridades

Blanam ha ganado visibilidad gracias a su presencia en televisión y en figuras públicas. Personajes como Cristina Pedroche o Nuria Roca han lucido diseños de la firma, especialmente trajes de sastrería con estética elegante y moderna.

Estas apariciones han contribuido a posicionar la marca como una opción relevante dentro de la moda española contemporánea.

Impacto en la moda española

Blanam forma parte de una nueva generación de marcas que están redefiniendo la industria en España:

Revalorizando la producción local

Apostando por la sostenibilidad

Recuperando la artesanía y el detalle

Su participación en plataformas como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid refleja su creciente relevancia en el sector.

Como conclusión, Blanam representa una visión moderna de la elegancia: una combinación de tradición sartorial, diseño contemporáneo y compromiso con la sostenibilidad.

En un mercado cada vez más saturado, la marca ha sabido diferenciarse apostando por la calidad, la identidad y la durabilidad, consolidándose como una de las propuestas emergentes más interesantes de la moda española.