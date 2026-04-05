Bolsos Gonter, asas con carácter

Bolsos Gonter

Gonter, la nueva firma de bolsos artesanales que convierte las asas en protagonistas, no es solo una marca de bolsos. Es una declaración de estilo y de respeto por el oficio.

Piezas creadas una a una, con calma e intención, concebidas para perdurar. La firma, fundada por la diseñadora Cristina González (Xaló, Alicante, 24 años), nace con la voluntad de reivindicar la artesanía española contemporánea como sinónimo de calidad, creatividad y elegancia duradera.

Bolsos Gonter

Asas con mucho carácter

La primera colección, Cé, se compone de tres modelos disponibles en serraje (marrón oscuro, beige y azul marino) y en piel (negro, verde botella y rojo vino). Son ediciones limitadas que rehúyen la velocidad de la moda y apuestan por la sobriedad, la geometría y la proporción.

Pero el rasgo más distintivo de Gonter son sus asas, diseñadas con formas únicas. Ondas irregulares enlazadas por anillas, líneas rectas adornadas con tachas de distintos diámetros o frunces que evocan volantes. Formas inesperadas que rompen la inercia estética habitual y convierten la parte más cotidiana del bolso en su mejor argumento visual. Gracias a ellas, cada bolso se adapta a distintos estilos y momentos, convirtiéndose en un accesorio personal y funcional.

Los bolsos de Gonter están elaborados en Ubrique, el enclave predilecto de las grandes casas de lujo para seleccionar sus pieles. El curtido semi-cromado aporta suavidad y resistencia, mientras que los artesanos de Sax (Alicante) son quienes dan forma y puntada a cada pieza con hilos Gütermann, conocidos por su precisión y durabilidad, garantizando que el bolso no solo sea estéticamente impecable, sino también duradero y resistente.

Bolsos Gonter

La historia detrás de Gonter

Detrás de la marca está Cristina González, nacida en Xaló (Alicante) y con tan solo 24 años. Estudió Diseño de Moda en Madrid, pero al terminar tuvo claro que no quería diseñar para otros ni diluir su creatividad en estructuras ajenas. Quería crear su propio mundo, uno que hablara de su manera de mirar y de estar, bolsos que contaran historias sin necesidad de palabras.

La primera colección, Cé, lo refleja con discreción. Cada modelo lleva el nombre del código postal de tres ciudades que han marcado su vida: Xaló, donde nació; Madrid, donde se formó; y Málaga, donde encontró la inspiración.

En 2023 inició, con el apoyo de sus padres, un camino que exigió paciencia y precisión: localizar materiales de calidad y encontrar manos capaces de darles vida. Lo logró en Ubrique y en Sax, donde artesanos con décadas de oficio trabajan cada pieza con la calma de quien sabe que la excelencia necesita tiempo. De esa determinación nace Gonter: una marca joven con una visión clara. De esa determinación por la excelencia y el trabajo bien hecho, tan firme y clara a pesar de su juventud, nace Gonter un año después.

La diferencia está en la intención. Cristina no quería simplemente un bolso bonito, quería un bolso que perdure. Una pieza que acompañe, que envejezca con gracia, que trascienda temporadas y tendencias. Gonter no sigue la moda del momento, se define por la calma, la dedicación y la búsqueda de aquello que permanece, convirtiendo cada bolso en una historia única y atemporal.