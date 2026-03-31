Rosalía refuerza su universo visual en ‘Lux’ con moda de sello español

Rosalía durante el concierto en el Movistar Arena EFE

Rosalía convirtió el Movistar Arena en un espacio de fuerte carga simbólica con el arranque en España de su gira ‘Lux’, un espectáculo donde el vestuario, concebido como eje narrativo, articula un diálogo entre moda, arte y tradición española, con piezas de sello español como el tocado de Rafa Peinador

La propuesta estética lleva la firma del estilista Joe Carayol, responsable de una construcción visual que evoluciona a lo largo del concierto en paralelo al discurso musical. Dividido en actos, el espectáculo utiliza el vestuario como hilo conductor, con piezas que oscilan entre lo sacro, lo teatral y lo actual.

A través de estas piezas, Rosalía encadena distintas identidades: desde bailarina clásica a figura de resonancias religiosas, pasando por referencias cortesanas y una estética más oscura vinculada a lo pagano. El vestuario acompaña así una narrativa que transita entre lo espiritual y lo terrenal, en línea con la iconografía del espectáculo.

En ese tránsito adquiere especial relevancia el trabajo del sombrerero Rafa Peinador, madrileño afincado en Londres reconocido por sus trabajos junto a Stephen Jones en Reino Unido o el burgalés Guillermo Décimo en España. El creador firma un tocado de gran altura que sintetiza la reinterpretación actual del universo goyesco.

“El tocado fue un rediseño de una pieza que ya tenía, se reinventó y rediseñó para ajustarse a la inspiración de la pintura del aquelarre de Goya. Es bastante minimalista en lo que se refiere a la estructura: una diadema de metal de alambre hecha a medida con cuatro espadones de avestruz de máxima calidad de 75 cm de alto. La estructura es sencilla pero la presencia es muy imponente, que es lo que se busca en este tipo de ‘shows’”, ha explicado el sombrerero.

La pieza, concebida como una estructura ligera pero de gran presencia, introduce un contraste deliberado entre la referencia pictórica original y su traducción escénica. Las plumas de avestruz sustituyen la densidad cromática del cuadro por una imagen más etérea.

“Es una forma de reinterpretar algo que es oscuro y pesado como los colores de un macho cabrío en algo mucho más etéreo y romántico como son las plumas de avestruz, sin perder ese efecto imponente”, ha añadido el creador sobre la pieza.

Entre el resto de las firmas implicadas, destaca la casa Ann Demeulemeester, cuyo actual director creativo, Stefano Gallici, ha desarrollado varias siluetas a medida para la artista. Entre ellas, un tutú plisado combinado con un ‘body’ de encaje y elementos inspirados en el ballet clásico, una de las imágenes más reconocibles del inicio del espectáculo.

El vestuario se completa con aportaciones de creadores y talleres como Antonio Velasco, Maison Vivascarrion y Les Fleurs Studio, este último responsable de una capa final elaborada con textiles antiguos que refuerza el cierre del relato escénico.

El conjunto del vestuario refuerza así una estética híbrida en la que conviven referencias históricas, elementos de la danza y códigos modernos. Las siluetas evolucionan a lo largo del espectáculo, incorporando volúmenes, transparencias y estructuras que amplifican la dimensión escénica.

Para Peinador, la colaboración supone un reconocimiento en el ámbito creativo. “Para mí es un honor que ella lleve una de mis piezas, tiene mucha influencia en el mundo de la música pero también en ámbitos culturales y creativos”, ha señalado.

El arranque madrileño de ‘Lux’ confirma así la capacidad de Rosalía para construir un universo visual propio en el que el vestuario trasciende su función estética para convertirse en una herramienta narrativa al servicio de una propuesta artística global.