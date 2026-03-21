De los Aires viste a María Mera en los Mestre Mateo 2026 con un homenaje a las mariscadoras gallegas

De los Aires viste a María Mera en los Mestre Mateo 2026

La actriz María Mera volvió a confiar en De los Aires para una de las grandes citas del audiovisual gallego. En su séptimo año junto a la firma, lució en la gala de los Premios Mestre Mateo 2026 un vestido creado exprofeso por la marca gallega como homenaje a la mujer trabajadora y, de manera muy especial, a las mariscadoras, figura esencial de la memoria, la economía y la identidad de Galicia.

Tras este diseño está De los Aires, atelier de moda de A Coruña dirigido por Jona Camacho y Juan Morandeira. La firma, que ha consolidado una identidad propia basada en la artesanía, el patronaje y la confección local, vuelve así a uno de los grandes escaparates mediáticos de Galicia con una propuesta de fuerte carga simbólica.

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María Mera derrocha elegancia en los Mestre Mateo 2026 con un vestido De los Aires con más de 150 conchas de berberecho bordadas a mano.

La pieza toma como punto de partida el traje tradicional gallego y lo traslada a un lenguaje de Alta Costura a través de una silueta rotunda, construida sobre terciopelo y enriquecida con un complejo trabajo artesanal que ha supuesto más de 200 horas de dedicación. Sobre la prenda se disponen 150 conchas de berberecho pintadas en pan de oro y bordadas con Swarovski, cristal y azabache, configurando una superficie rica en textura, brillo y simbolismo.

El estilismo se completa con un tocado bordado con forma de concha y plumas firmado por la artesana Julia Vilariño, una pieza que acentúa la dimensión escultural y escénica del conjunto y refuerza el diálogo entre creación contemporánea y saber artesanal. A ello se suman piezas exclusivas de Joyería Obradoiro, con un anillo y unos ear cuff de diamantes blancos y negros, que introducen destellos de luz y un sutil juego de contrastes, al tiempo que ponen en valor el comercio local y la excelencia del trabajo artesano. Finalmente, Moi Freire aporta el broche final con un maquillaje satinado, de mirada futurista y técnicas contemporáneas y vanguardistas.

“Queríamos que María Mera fuera el escaparate de un homenaje a la mujer trabajadora gallega”, apuntan Juan y Jona. “El berberecho aquí no funciona solo como un motivo estético; es símbolo de oficio, de esfuerzo, de territorio y de supervivencia para muchísimas mujeres”.

La colaboración entre María Mera y De los Aires en los Premios Mestre Mateo se ha consolidado a lo largo de los años como una alianza creativa marcada por la complicidad estética, la búsqueda de singularidad y la defensa de una moda con relato. En esta edición, la firma apuesta por una creación que va más allá de la alfombra roja y convierte la indumentaria en una declaración de intenciones. Un vestido que sitúa en el centro a la mujer trabajadora, la tradición vinculada al mar y el saber hacer transmitido entre generaciones. Las conchas de berberecho, elevadas mediante el pan de oro y el bordado, dejan de ser un elemento cotidiano para convertirse en emblema de dignidad, resistencia y hermosura.

“Nos interesaba que el vestido tuviera belleza, pero también verdad”, afirma Juan Morandeira. “No queríamos hacer una lectura folclórica ni literal, sino convertir un oficio durísimo y esencial en una pieza contemporánea, solemne y visible. Hablar de las mariscadoras hoy es también hablar de resistencia, sororidad y coraje”.

En el look, el terciopelo aporta peso histórico y resonancia textil; los bordados añaden carga visual con significado; la intervención de Julia Vilariño suma verticalidad, teatralidad y una dimensión ceremonial; y las gafas cierran un conjunto que se mueve entre la tradición reinterpretada y la vanguardia.

“María tiene la fuerza y la elegancia que esta pieza necesitaba”, subrayan Juan y Jona. “Queríamos que al verla no solo se percibiera impacto visual, sino también una historia: la de tantas mujeres que sostienen una parte fundamental de Galicia desde el trabajo silencioso, físico y cotidiano”.

De los Aires se define como una expresión artística, donde la naturaleza, el arte y la artesanía tienen un papel fundamental. Cada pieza se desarrolla dentro de un proceso creativo único, con técnicas manuales y de gran valor, así como un patronaje propio y una confección local. Desde el 2020, De los Aires, ha mantenido un ritmo de crecimiento continuo, contando actualmente con 6 colecciones y numerosos vestidos de novia y diseños a media que desarrollan particularmente desde su atelier en A Coruña.

Una firma con gran repercusión mediática, con numerosas actrices y personalidades famosas apostando por sus diseños. Desde su atelier, seguirán ofreciendo su particular manera de entender el arte y la moda. Como describe el propio Jona Camacho, “una marca rompedora, sin prejuicios y amante de la Alta Costura. Una marca comprometida con la sostenibilidad, el comercio y promoción local y una filosofía zero waste”.

Con esta nueva aparición en los Mestre Mateo, De los Aires reafirma una de las constantes de su universo creativo: convertir cada prenda en un espacio de encuentro entre artesanía, identidad cultural y experimentación formal. En Lugo, la firma no solo vistió a una actriz para una noche señalada, sino que transformó la alfombra roja en un espacio de visibilidad para la artesanía, la cultura gallega y la memoria de un colectivo esencial.