De los Aires viste a María Mera en los Mestre Mateo 2026 con un homenaje a las mariscadoras gallegas
La actriz apostó por la marca gallega De los Aires con un diseño en color negro con más de 150 conchas de berberechos bordadas a mano para la gran cita del cine gallego
La actriz María Mera volvió a confiar en De los Aires para una de las grandes citas del audiovisual gallego. En su séptimo año junto a la firma, lució en la gala de los Premios Mestre Mateo 2026 un vestido creado exprofeso por la marca gallega como homenaje a la mujer trabajadora y, de manera muy especial, a las mariscadoras, figura esencial de la memoria, la economía y la identidad de Galicia.
Tras este diseño está De los Aires, atelier de moda de A Coruña dirigido por Jona Camacho y Juan Morandeira. La firma, que ha consolidado una identidad propia basada en la artesanía, el patronaje y la confección local, vuelve así a uno de los grandes escaparates mediáticos de Galicia con una propuesta de fuerte carga simbólica.
María Mera derrocha elegancia en los Mestre Mateo 2026 con un vestido De los Aires con más de 150 conchas de berberecho bordadas a mano.
La pieza toma como punto de partida el traje tradicional gallego y lo traslada a un lenguaje de Alta Costura a través de una silueta rotunda, construida sobre terciopelo y enriquecida con un complejo trabajo artesanal que ha supuesto más de 200 horas de dedicación. Sobre la prenda se disponen 150 conchas de berberecho pintadas en pan de oro y bordadas con Swarovski, cristal y azabache, configurando una superficie rica en textura, brillo y simbolismo.
El estilismo se completa con un tocado bordado con forma de concha y plumas firmado por la artesana Julia Vilariño, una pieza que acentúa la dimensión escultural y escénica del conjunto y refuerza el diálogo entre creación contemporánea y saber artesanal. A ello se suman piezas exclusivas de Joyería Obradoiro, con un anillo y unos ear cuff de diamantes blancos y negros, que introducen destellos de luz y un sutil juego de contrastes, al tiempo que ponen en valor el comercio local y la excelencia del trabajo artesano. Finalmente, Moi Freire aporta el broche final con un maquillaje satinado, de mirada futurista y técnicas contemporáneas y vanguardistas.
“Queríamos que María Mera fuera el escaparate de un homenaje a la mujer trabajadora gallega”, apuntan Juan y Jona. “El berberecho aquí no funciona solo como un motivo estético; es símbolo de oficio, de esfuerzo, de territorio y de supervivencia para muchísimas mujeres”.
La colaboración entre María Mera y De los Aires en los Premios Mestre Mateo se ha consolidado a lo largo de los años como una alianza creativa marcada por la complicidad estética, la búsqueda de singularidad y la defensa de una moda con relato. En esta edición, la firma apuesta por una creación que va más allá de la alfombra roja y convierte la indumentaria en una declaración de intenciones. Un vestido que sitúa en el centro a la mujer trabajadora, la tradición vinculada al mar y el saber hacer transmitido entre generaciones. Las conchas de berberecho, elevadas mediante el pan de oro y el bordado, dejan de ser un elemento cotidiano para convertirse en emblema de dignidad, resistencia y hermosura.
“Nos interesaba que el vestido tuviera belleza, pero también verdad”, afirma Juan Morandeira. “No queríamos hacer una lectura folclórica ni literal, sino convertir un oficio durísimo y esencial en una pieza contemporánea, solemne y visible. Hablar de las mariscadoras hoy es también hablar de resistencia, sororidad y coraje”.
En el look, el terciopelo aporta peso histórico y resonancia textil; los bordados añaden carga visual con significado; la intervención de Julia Vilariño suma verticalidad, teatralidad y una dimensión ceremonial; y las gafas cierran un conjunto que se mueve entre la tradición reinterpretada y la vanguardia.
“María tiene la fuerza y la elegancia que esta pieza necesitaba”, subrayan Juan y Jona. “Queríamos que al verla no solo se percibiera impacto visual, sino también una historia: la de tantas mujeres que sostienen una parte fundamental de Galicia desde el trabajo silencioso, físico y cotidiano”.
De los Aires se define como una expresión artística, donde la naturaleza, el arte y la artesanía tienen un papel fundamental. Cada pieza se desarrolla dentro de un proceso creativo único, con técnicas manuales y de gran valor, así como un patronaje propio y una confección local. Desde el 2020, De los Aires, ha mantenido un ritmo de crecimiento continuo, contando actualmente con 6 colecciones y numerosos vestidos de novia y diseños a media que desarrollan particularmente desde su atelier en A Coruña.
Una firma con gran repercusión mediática, con numerosas actrices y personalidades famosas apostando por sus diseños. Desde su atelier, seguirán ofreciendo su particular manera de entender el arte y la moda. Como describe el propio Jona Camacho, “una marca rompedora, sin prejuicios y amante de la Alta Costura. Una marca comprometida con la sostenibilidad, el comercio y promoción local y una filosofía zero waste”.
Con esta nueva aparición en los Mestre Mateo, De los Aires reafirma una de las constantes de su universo creativo: convertir cada prenda en un espacio de encuentro entre artesanía, identidad cultural y experimentación formal. En Lugo, la firma no solo vistió a una actriz para una noche señalada, sino que transformó la alfombra roja en un espacio de visibilidad para la artesanía, la cultura gallega y la memoria de un colectivo esencial.