El móvil se convierte en el mando de la energía: el 67% de los españoles considera imprescindible la app de su eléctrica

Teléfono móvil EC

El smartphone se ha consolidado como la herramienta preferida de los españoles para gestionar su consumo energético. Según el Estudio de Consumo Energético en España 2025 de QueComparo , dos de cada tres encuestados (67%) consideran “muy importante” la aplicación móvil de su compañía eléctrica para la gestión de su energía. El 78% accede a esta información a través del móvil, frente al 13% que lo hace desde una tablet y el 9% desde el ordenador.

Este creciente uso de herramientas digitales se explica también por el bajo nivel de conocimiento energético de los consumidores. Según el estudio, cerca de la mitad de los hogares desconoce su consumo mensual en kWh y solo cuatro de cada diez usuarios afirman entender completamente su factura eléctrica. Esta falta de información convierte a las aplicaciones móviles en un aliado clave para mejorar la toma de decisiones y optimizar el gasto energético.

El dato más significativo es, quizás, el impacto real que estas aplicaciones tienen en el bolsillo: un 53% de quienes las utilizan habitualmente asegura haber conseguido ahorrar en su factura gracias a la información y las recomendaciones que ofrecen. El 79% las consulta al menos una vez por semana.

La necesidad de monitorizar el consumo se intensifica en un contexto marcado por la preocupación por la evolución de los precios. Más de dos tercios de los consumidores consideran que el coste de la energía ha aumentado en el último año y tres de cada cuatro creen que seguirá subiendo. Esta percepción impulsa la búsqueda de herramientas que permitan anticiparse al gasto y adoptar hábitos de consumo más eficientes.

Una brecha generacional en la gestión digital

La adopción de estas herramientas digitales muestra una marcada diferencia por edades. Entre los menores de 35 años, el porcentaje que califica la app como “muy importante” alcanza el 82%, frente a cifras sensiblemente inferiores en los tramos de mayor edad. Esta brecha refleja no solo hábitos tecnológicos distintos, sino también diferentes actitudes hacia la gestión activa del consumo energético.

El estudio también evidencia que las funcionalidades más valoradas son la consulta de facturas y recibos, la monitorización del consumo en tiempo real y las recomendaciones personalizadas de ahorro. Sin embargo, solo un 32% de los usuarios aprovecha funciones avanzadas como la optimización de potencia, lo que sugiere un amplio margen de mejora en la experiencia de usuario.

Más allá de la consulta de facturas, las aplicaciones están empezando a desempeñar un papel activo en la modificación de hábitos energéticos. Una mayoría significativa de consumidores afirma estar dispuesta a adaptar el uso de electrodomésticos a las franjas horarias más económicas o invertir en equipos más eficientes si dispone de información clara y en tiempo real. Este cambio de comportamiento sitúa a la digitalización como uno de los principales catalizadores del ahorro energético doméstico.

WhatsApp gana terreno como canal de atención

Más allá de las apps propias de las compañías, el estudio revela cambios significativos en las preferencias de comunicación. El teléfono sigue siendo el canal más utilizado (68%), pero WhatsApp ya se sitúa en un 43%, superando al email entre los menores de 45 años. El 74% de los encuestados prefiere, en términos generales, los canales digitales frente a los tradicionales.

La frecuencia de contacto con la compañía es moderada: el 42% se comunica una o dos veces al año, mientras que un 24% prácticamente nunca lo hace. Esto refuerza la importancia de que las herramientas digitales sean cada vez más autónomas, resolviendo dudas y optimizando consumos sin necesidad de intermediación humana.

Las compañías que apuesten por lo digital ganarán clientes

En paralelo, el mercado energético vive una creciente movilidad de clientes. Una parte relevante de los consumidores se muestra dispuesta a cambiar de compañía en busca de mejores precios o condiciones, lo que incrementa la importancia de ofrecer experiencias digitales satisfactorias. La facilidad para comparar tarifas, entender el consumo y gestionar contratos desde el móvil se consolida como un factor decisivo tanto para la captación como para la fidelización.

Los datos del estudio de QueComparo.es apuntan a una conclusión clara: la calidad de la experiencia digital se está convirtiendo en un factor diferencial a la hora de elegir y permanecer con una compañía eléctrica. Las comercializadoras que ofrezcan apps intuitivas, información transparente y canales de atención adaptados a las preferencias de cada segmento de edad tendrán una ventaja competitiva significativa en un mercado donde el 43% de los consumidores ya está considerando cambiar de proveedor.