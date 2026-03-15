Joyas con carácter y personalidad

Joyas con arte EC

Los accesorios realzan el estilo personal y aportan un toque de distinción tanto en looks formales en ambientes de negocios como en outfits casual en espacios relajados y de ocio. Así funcionan las piezas de joyería de Wempe para hombre.

Los pequeños detalles definen la personalidad de quien las lleva y enriquecen su estética, por eso las joyas para hombre de Wempe reafirman el estilo personal de una manera equilibrada con una mirada contemporánea.

Joyas con arte EC

En la variedad está el gusto, por eso encontramos gemelos clásicos en oro y plata con piedras de colores como elemento protagonista junto con pulseras rígidas o de estabones en oro o plata y ahora también en bronce que combinan perfectamente con relojes de pulsera o las cadenas para el cuello.

El nombre de Wempe es sinónimo de alta relojería y joyería. Esta empresa familiar, con sede en Hamburgo y fundada en 1878, está dirigida por Kim-Eva Wempe (nacida en 1962) y cuenta con 34 sucursales en ciudades de todo el mundo, incluida Nueva York, Madrid y Londres. La compañía ha estado estrechamente ligada durante generaciones a prestigiosas manufacturas relojeras de Suiza y Alemania. Wempe produce su propia marca Glashütte I/SA de cronómetros de pulsera en Glashütte, así como su propia marca de joyería by Kim, en Schwäbisch Gmünd. Además, Wempe opera el mayor taller de relojería independiente de Europa y ha sido certificado como uno de los ‘Best Place to Learn’ en Alemania desde 2015.