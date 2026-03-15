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Estilo Ideal

Joyas con carácter y personalidad

Natalia Alcayde
15/03/2026 10:22
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Joyas con arte
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Los accesorios realzan el estilo personal y aportan un toque de distinción tanto en looks formales en ambientes de negocios como en outfits casual en espacios relajados y de ocio. Así funcionan las piezas de joyería de Wempe para hombre. 

Los pequeños detalles definen la personalidad de quien las lleva y enriquecen su estética, por eso las joyas para hombre de Wempe reafirman el estilo personal de una manera equilibrada con una mirada contemporánea. 

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Joyas con arte
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En la variedad está el gusto, por eso encontramos gemelos clásicos en oro y plata con piedras de colores como elemento protagonista junto con pulseras rígidas o de estabones en oro o plata y ahora también en bronce que combinan perfectamente con relojes de pulsera o las cadenas para el cuello. 

El nombre de Wempe es sinónimo de alta relojería y joyería. Esta empresa familiar, con sede en Hamburgo y fundada en 1878, está dirigida por Kim-Eva Wempe (nacida en 1962) y cuenta con 34 sucursales en ciudades de todo el mundo, incluida Nueva York, Madrid y Londres. La compañía ha estado estrechamente ligada durante generaciones a prestigiosas manufacturas relojeras de Suiza y Alemania. Wempe produce su propia marca Glashütte I/SA de cronómetros de pulsera en Glashütte, así como su propia marca de joyería by Kim, en Schwäbisch Gmünd. Además, Wempe opera el mayor taller de relojería independiente de Europa y ha sido certificado como uno de los ‘Best Place to Learn’ en Alemania desde 2015.

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