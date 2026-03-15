Hockerty afirma su presencia a través de siluetas contundentes EC

Impecable de día. Inolvidable de noche. Florencia vuelve a convertirse en el escenario natural del estilo atemporal. Con la edición de Pitti Uomo, el enfoque se desplaza con claridad hacia lo esencial: sastrería precisa, texturas ricas y una confianza serena que recorre las calles empedradas y los patios históricos de la ciudad.

Hockerty afirma su presencia a través de siluetas contundentes, capas pensadas para el invierno y detalles con carácter: trajes cruzados, solapas amplias y cuadros Príncipe de Gales. Cada look expresa una elegancia contemporánea, hecha a medida y pensada para moverse con naturalidad.

Actitud urbana, con precisión sartorial

Abrigo largo en melange gris hierro, con solapas de pico y forro interior acolchado verde. Traje cruzado a juego, acompañado de corbata roja, para un look que combina estructura y presencia. Con tejidos más pesados y siluetas en capas, la sastrería invernal adquiere profundidad y presencia.

Abrigo largo EC

La pana, los cuadros y los tonos verde bosque profundo aportan calidez, textura y carácter, ampliando el lenguaje del día a día sin perder un ápice de sofisticación sartorial.

“Demasiado elegante a propósito”

Florencia no actúa solo como telón de fondo: marca el ritmo. De día, la presencia define el tono. De noche, el nivel se eleva. Al ponerse el sol sobre Pitti, la escena se transforma.

Trajes EC

Esa misma atención a la sastrería y al detalle se reinventa ahora a través del prisma de la celebración, el contraste y el drama.