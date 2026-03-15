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Estilo Ideal

Demasiado elegante a propósito

Natalia Alcayde
15/03/2026 10:28
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Hockerty afirma su presencia a través de siluetas contundentes
EC
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Impecable de día. Inolvidable de noche. Florencia vuelve a convertirse en el escenario natural del estilo atemporal. Con la edición de Pitti Uomo, el enfoque se desplaza con claridad hacia lo esencial: sastrería precisa, texturas ricas y una confianza serena que recorre las calles empedradas y los patios históricos de la ciudad. 

Hockerty afirma su presencia a través de siluetas contundentes, capas pensadas para el invierno y detalles con carácter: trajes cruzados, solapas amplias y cuadros Príncipe de Gales. Cada look expresa una elegancia contemporánea, hecha a medida y pensada para moverse con naturalidad. 

Actitud urbana, con precisión sartorial

Abrigo largo en melange gris hierro, con solapas de pico y forro interior acolchado verde. Traje cruzado a juego, acompañado de corbata roja, para un look que combina estructura y presencia. Con tejidos más pesados y siluetas en capas, la sastrería invernal adquiere profundidad y presencia. 

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Abrigo largo
EC

La pana, los cuadros y los tonos verde bosque profundo aportan calidez, textura y carácter, ampliando el lenguaje del día a día sin perder un ápice de sofisticación sartorial. 

“Demasiado elegante a propósito”

Florencia no actúa solo como telón de fondo: marca el ritmo. De día, la presencia define el tono. De noche, el nivel se eleva. Al ponerse el sol sobre Pitti, la escena se transforma. 

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Trajes
EC

Esa misma atención a la sastrería y al detalle se reinventa ahora a través del prisma de la celebración, el contraste y el drama.

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