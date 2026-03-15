Demasiado elegante a propósito
Impecable de día. Inolvidable de noche. Florencia vuelve a convertirse en el escenario natural del estilo atemporal. Con la edición de Pitti Uomo, el enfoque se desplaza con claridad hacia lo esencial: sastrería precisa, texturas ricas y una confianza serena que recorre las calles empedradas y los patios históricos de la ciudad.
Hockerty afirma su presencia a través de siluetas contundentes, capas pensadas para el invierno y detalles con carácter: trajes cruzados, solapas amplias y cuadros Príncipe de Gales. Cada look expresa una elegancia contemporánea, hecha a medida y pensada para moverse con naturalidad.
Actitud urbana, con precisión sartorial
Abrigo largo en melange gris hierro, con solapas de pico y forro interior acolchado verde. Traje cruzado a juego, acompañado de corbata roja, para un look que combina estructura y presencia. Con tejidos más pesados y siluetas en capas, la sastrería invernal adquiere profundidad y presencia.
La pana, los cuadros y los tonos verde bosque profundo aportan calidez, textura y carácter, ampliando el lenguaje del día a día sin perder un ápice de sofisticación sartorial.
“Demasiado elegante a propósito”
Florencia no actúa solo como telón de fondo: marca el ritmo. De día, la presencia define el tono. De noche, el nivel se eleva. Al ponerse el sol sobre Pitti, la escena se transforma.
Esa misma atención a la sastrería y al detalle se reinventa ahora a través del prisma de la celebración, el contraste y el drama.