Roberto Torretta debuta en moda masculina con 'Nexus'

Roberto Torretta durante la presentación de su nueva colección en OMODA Madrid es Moda Europa Press

Bajo el nombre de 'Nexus' Roberto Torretta presenta de forma simultánea una colección cápsula de mujer y debuta en la moda masculina con su primera línea para hombre, dos colecciones que beben del sello de la firma, con prendas de estética sobria y líneas depuradas.

"Siempre había tenido pendiente dar el paso hacia la moda masculina, hace un año y medio decidimos hacerlo para poder presentarlo ahora", ha explicado a EFE este viernes Roberto Torretta minutos antes de la presentación en su tienda-taller.

Una sesión fotográfica con las modelos, la intrahistoria del proceso creativo de una colección, ha sido la manera de presentar de una forma diferente cada una de las piezas.

Para el diseñador, el estilo del hombre Torretta "guarda similitudes con la línea femenina: clásico, pero con un punto actual y moderno", señala el creador sobre una colección de líneas depuradas y cortes sobrios pensada "para abarcar el máximo posible en edades; es una colección de muchas opciones", añade.

Una versatilidad que plasma en la elección de un modelo 'silver' (de 50 años en adelante), que ha lucido camisas, smokings y pantalones de vestir con un estilo desenfadado con bajo camisas en color burdeos o azul marino.

De forma simultánea, en la colección cápsula femenina ha presentado vestidos fluidos en tonalidades únicas como amarillos mantequilla o mostaza hasta piezas estampadas con motivos florales, en una línea compuesta por vestidos, camisas, pantalones y trajes de dos piezas.

Torretta también incorpora el modelo 'see now buy now' mediante el cual las prendas mostradas en la colección pueden comprarse desde el momento de la presentación. Dos movimientos estratégicos en una firma que con más de cuatro décadas de trayectoria se reformula para llegar a nuevos públicos.

Con esta doble propuesta, el diseñador plantea un diálogo entre los universos femenino y masculino de la casa con un mismo lenguaje visual, con el que busca reforzar la coherencia estética de la firma y ampliar su proyección.