(Jubilado de Renfe)

Falleció el día de ayer, a los 96 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro hoy lunes. A las cuatro de la tarde salida de la casa mortuoria hasta la iglesia parroquial de Santo Tomas de Salto, donde a las cuatro y media de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de su alma terminado este se procederá a dar cristiana sepultura en el panteón familiar. Casa mortuoria: Velatorios La Merced. La Traviesa, nº 4 (Oza dos Ríos).

Mangoño (Oza- Cesuras),30 de noviembre de 2026 Funeraria La Merced