Falleció el día de ayer confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su hijo, José López Taboada; hija política, Marta; nietos, Sofía y Diego Ignacio; hermanos, Alejandro (†) y Gumersindo (†); sobrinos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy a la una y cuarto de la tarde. Hora de salida para la cremación: hoy a las dos de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns. Hogar Funerario Nº4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 30 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.