(O Rabizas)

Falleció el día de ayer, a los 71 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San María de Rutis - Laxe Vilaboa (Culleredo). Sepelio a continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala N. º1, Av. Almeiras Nº63, Culleredo.

Vilaboa - Culleredo, 30 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier