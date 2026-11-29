(Viuda de José Uzal Carro)

Falleció el día de ayer, a los 85 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy domingo, a las cuatro menos cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio parroquial de Santiago de Bascoi (Mesia). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4. Av. Almeiras nº 63 (Culleredo).

O Burgo ( Culleredo), 29 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier