(Pepiño)

Falleció en el día de ayer, a los 74 años de edad confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones. Habrá una misa en la capilla del tanatorio hoy domingo, a las cuatro y media de la tarde. Hora de salida para el sepelio: Hoy domingo a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio Génesis, nº 1. C/ Isaac Pera, nº 9. Polígono La Grela Bens (A Coruña).

A Coruña, 29 de noviembre de 2026 Funeraria Génesis