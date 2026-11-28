(Viuda de Jose Pérez Varela)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las doce y media de la mañana. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a la una del mediodía. Cementerio: Municipal de San Amaro (Puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 4. C/ Madame Curie nº 3. Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 28 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es