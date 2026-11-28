(Viuda de Salvador Barbeito Fernández)

Falleció el día de ayer, a los 86 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las doce del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier. Nota: El entierro de las cenizas tendrá lugar el próximo lunes, día 30 de noviembre, a la una de la tarde, en el cementerio parroquial de Santa Mariña de Veira (Carral). Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Moncho Reboiras-O Burgo (Culleredo), 28 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier