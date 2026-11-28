(Viuda de Severino Calvo)

Falleció el día 26 de noviembre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 74 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijos, Cristina y Pablo; nieto, Daviciño; hermanos, Rodrigo, Marité, Isidro y Ana; hermanos políticos; sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: Hoy sábado, a las DIEZ de la mañana. Crematorio: Municipal de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de San Pedro de Mezonzo el próximo lunes día 30 a las OCHO Y MEDIA de la tarde. Hogar funerario nº 6, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 28 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.