Juan Carlos Lema Allo
Finou o día 27 de novembro do 2026, aos 58 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa familia. Pregan unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Cremación hoxe, sábado, día 28 ás catro da tarde, Crematorio Tanatorio Apóstol de Iñas, Oleiros os actos se oficiaranse na intimidad familiar. Tanatorio Apóstol: Fogar funerario nº 2. Avda. Apóstol Santiago nº 10, Arteixo. Pésames: arteixo@funerariaapostol.com
Arteixo, 28 de novembro do 2026 Funeraria Apóstol