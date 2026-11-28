(Viuda de Antonio Méndez Catrufo)

Falleció el día de ayer, a los 86 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San María de Rutis, Laxe Vilaboa (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

A Corveira (Culleredo), 28 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier