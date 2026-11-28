(Viuda de Guillermo Puente García) (Vecina de Vilamarta—Rodís)

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada, con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, sábado. La salida del tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las dos de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la Capilla y Cementerio de A Silva-Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 1.

A Silva-Rodís (Cerceda), 28 de noviembre de 2026 Funeraria San Xulián