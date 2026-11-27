(Viudo de Carmen Díaz Piñeiro)

Falleció el día 26 de noviembre, a los 94 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Sábado a las doce del mediodía. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Nota: El velatorio será el viernes a partir de las cuatro de la tarde. Tanatorio Génesis, sala nº 2; C/Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens, A Coruña. Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 27 de noviembre de 2026 Funeraria Génesis