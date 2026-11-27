Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 79 años de edad

l D.E.P. l

Su esposa, Marta López Castro; hijas, Marta, Susana y Paula; hijos políticos, Txomin, Fran y Diego; nietos, Sabela, Mateo, María, Mauro, Lucas y Xoán; cuñados, Moncha y Fran; ahijado y sobrino, Adrián y Martín; hermanas, Carmen y Pepita (†); sobrinas y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. La cremación se realizará en la intimidad familiar. Hogar funerario nº 5, Plaza Palloza (Hasta las 16:00 horas de hoy viernes). Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 27 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.