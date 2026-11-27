José Manuel Cotelo Eirís
(Viúvo de María Carmen Abelenda Brandón)
Finou o día 26 de novembro, aos 71 anos de idade, confortado cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de corpo presente oficiarase o sábado día 28 de novembro ás unha do mediodía, na igrexa parroquial de San Xoán Bautista de Carballo. Deseguido recibirá sepultura cristiá no cemiterio municipal, favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase á unha menos cuarto do medio día. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.
Carballo, 27 de novembro de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio