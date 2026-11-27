(Tino)

Falleció el día de anteayer, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las doce y cuarto del mediodía. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a la una de la tarde. Cementerio: Parroquial Virgen del Carmen de O Burgo (Cambre). Funeral: Iglesia parroquial nueva de Vilaboa (Culleredo), hoy, a las seis de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 4 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del hospital de Oza).

Vilaboa (Culleredo), 27 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es