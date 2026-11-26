Manuel Torreiro Regueiro
Falleció el día de ayer, a los 87 años, después de recibir los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Paio de Brexo, Lema (Cambre). Sepelio a continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.
San Paio—Brexo Lema (Cambre), 26 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier