(Peches)

Falleció el día de ayer, a los 83 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio (Cambre). Sepelio a continuación, en el cementerio parroquial de San Martín de Pravio, Cela (Cambre). La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Pravio (Cambre), 26 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier