(Esposa de Don Luis Golpe González (†); madre de José Luis Golpe Golpe (†))

Falleció el día 24 de noviembre, a los 89 años, confortada con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves. Salida tanatorio a las doce y diez de la mañana. Funeral de cuerpo presente, a las doce y media. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santiago de Ois. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, sala nº 1. Betanzos.

Santiago de Ois (Coirós), 26 de noviembre de 2026 Funeraria Mariano