Falleció el día de ayer, confortado con los Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Su hijo, Antonio Baamonde Sande; hija política, Purecha Rosado López; nieta, Claudia; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, HOY, a la UNA de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns. Funeral: Iglesia parroquial de San Pablo, el próximo jueves día 3, a las OCHO de la tarde. Hogar Funerario nº 4, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 26 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.