(Isa de Fíos) (Viuda de Agustín Pereira - Guti)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, mañana a las doce y media del mediodía. Hora de salida del tanatorio: mañana, a la una de la tarde. Cementerio por confirmar. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 9.

A Coruña, 25 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es