Falleció el día de ayer, a los 84 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: hoy miércoles, día 25, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: hoy miércoles, día 25, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo. Entierro a continuación, en el cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las cuatro menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3.

O Castro-Osedo (Sada), 25 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol