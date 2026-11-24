(Viuda de Don Juan Casanova Carballal)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su hija, María Dolores Casanova Seoane; hijo político, Víctor Prior; nietos, Néstor y Liliana; nietos políticos, Daniel y Rocío; bisnietos, Daniela, Marco y Denis; hermana, Maricarmen; hermana política, Maribel; sobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: HOY MARTES, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. Cementerio: Municipal de Oza. Funeral: Iglesia parroquial de Santa María de Oza, HOY a las SIETE de la tarde. Hogar funerario nº 3 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 24 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.