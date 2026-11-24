Falleció el día 22 de los corrientes, confortado con los Santos Sacramentos, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: hoy martes, a las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (Entrada puerta lateral C/ Rafael Baixeras). Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy a las once y cuarto de la mañana. Hogar funerario nº 2 Plaza Palloza.

A Coruña, 24 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.