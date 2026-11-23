Falleció el 22 de noviembre de 2026, a los 74 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: Hoy lunes, a las cuatro y media de la tarde. Iglesia y cementerio San Tirso de Mabegondo (nuevo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4. Pésames: https://tellmebye.com/maria-esther-gonzalez-miranda. La misa de ánimas se celebrará el domingo día 29 a las once de la mañana en la misma.

Mabegondo (Abegondo), 23 de noviembre de 2026. Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.