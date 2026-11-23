(Viuda de Don José María Rivas Blanco)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos a los 90 años de edad

l D.E.P. l

Sus ahijados, Pilar Otero y Arturo Boquete, sobrinos y demás familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará, HOY a las DOCE de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Lanzós—Vilalba (Lugo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las ONCE MENOS CUARTO de la mañana.

Hogar funerario nº 4, Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 23 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.