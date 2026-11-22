(Vecina de Rececinde—Coristanco)

Falleció en el día de ayer, a los 77 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del féretro: Hoy domingo a las cinco menos veinte de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Julián de Rececinde. Capilla ardiente, tanatorio de Coristanco sala nº 3.

Rececinde (Coristanco), 22 de noviembre de 2026. Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta