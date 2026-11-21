Falleció en el día de ayer, a los 98 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. El funeral de cuerpo presente tendrá lugar hoy a la una de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Turces (Touro). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Nota: La salida del tanatorio será a las once y media de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 2 ; C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens.

A Coruña, 21 de noviembre de 2026. Funeraria Génesis