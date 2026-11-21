(Viuda de Alfredo Juan Rivas Fernández)

Falleció el día 19 de noviembre, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, Ana María, María Belén, Alfredo y Elena; hijos políticos, Francisco y Oana; nietos, Sara, Rebeca e Yago; hermano, Manuel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente, acto que tendrá lugar hoy sábado día 21, a la UNA de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Osedo, Sada. A continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias.

La salida del hogar funerario se efectuará a las DOCE Y MEDIA de la mañana.

Hogar funerario nº 5, Plaza Palloza.

Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 21 de noviembre de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.