Falleció el día de ayer, a los 75 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy sábado, día 21, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Jorge de Iñás. Entierro: A continuación, en el cementerio parroquial. Salida del hogar funerario: Cuatro menos cuarto de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1, Rúa Fonte do Ouro nº 32, Iñás (Oleiros). Pésames: oleiros@funerariaapostol.com

Pravio (Cambre), 21 de noviembre de 2026. Funeraria Apóstol