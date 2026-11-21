Falleció el 20 de noviembre, a los 72 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy sábado, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Arteixo, siendo a continuación el entierro en el cementerio parroquial viejo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Oseiro (Arteixo), 21 de noviembre de 2026. Funeraria Apóstol