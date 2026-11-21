(Tinin)

Falleció el día de ayer, a los 65 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las doce y cuarto del mediodía, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier sala n º4, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Os Campóns - Sigrás (Cambre), 21 de noviembre de 2026. Funeraria-Tanatorio San Javier