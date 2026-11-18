Falleció el día de ayer, a los 62 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa que se celebrará hoy miércoles, día 18, a las tres menos cuarto de la tarde, en la capilla del tanatorio. Entierro: hoy miércoles, día 18, a las cuatro de la tarde, en el cementerio parroquial de Santa María del Temple (Cambre). La salida del hogar funerario se efectuará a las tres y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.

Arillo (Dorneda-Oleiros), 18 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol