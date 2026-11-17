Virtudes Erias Mazas
(Viúva de José Manuel Pérez López—Pepe das Gaseosas)
Finou o día de onte, aos 80 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima e agradecen a asistencia ao funeral de corpo presente que se celebrará hoxe martes, día 17, ás cinco da tarde, na igrexa parroquial de Sada D’Arriba, sendo a continuación a condución dos seus restos mortais ao cemiterio municipal. A saída do fogar funerario efectuarase ás cinco menos dez da tarde. Tanatorio Apóstol: Fogar funerario nº 4, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).
Fontán (Sada), 17 de novembro de 2026 Funeraria Apóstol