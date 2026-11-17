Carmen Carro Fraga
(Viuda de Don Francisco Pandelo Otero)
Falleció el día de ayer, a los 92 años, confortada con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes. Salida tanatorio: A las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral: De cuerpo presente, a las cinco. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Coirós. Tanatorio Crematorio Mariano, Ctra del Cementerio s/n, sala nº 1.
Betanzos, 17 de noviembre de 2026 Funeraria Mariano