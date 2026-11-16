Manuel Núñez Delgado

(Manolo el del café de París)

Falleció en el día de ayer, a los 75 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Lunes a las cuatro de la tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral con las cenizas: Martes a las ocho y media de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Antonio. Tanatorio “Génesis” Nº 2; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña. Pésames:www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 16 de noviembre de 2026 Funeraria Génesis