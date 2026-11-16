Manuel Núñez Delgado
(Manolo el del café de París)
Falleció en el día de ayer, a los 75 años de edad confortado con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. Agradece lo tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para la cremación: Lunes a las cuatro de la tarde. Crematorio municipal de Santa Cecilia de Feáns. Funeral con las cenizas: Martes a las ocho y media de la tarde. Iglesia: Parroquial de San Antonio. Tanatorio “Génesis” Nº 2; C/Isaac Peral, 9; Polígono La Grela Bens - A Coruña. Pésames:www.funerariagenesismarrosa.com
A Coruña, 16 de noviembre de 2026 Funeraria Génesis