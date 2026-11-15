Rosa Meizoso Rodríguez

(Viuda de Don Antonio Montes Zapata)

Falleció el 13 de noviembre de 2026 a los 97 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy domingo, a las cuatro y cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Julián de Cabanas (Abegondo). La misa de ánimas se celebrará el sábado día 21 a las SEIS de la tarde en la misma iglesia. Pésames: https://tellmebye.com/rosa-meizoso-rodriguez. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala Nº 4. www.funerariagolpe.com

Cabanas - Abegondo, 15 de noviembre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.