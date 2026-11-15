Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Nieves Seijo Nogueira

(Viuda de Julio Blanco Don)

Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones. La misa de exequias tendrá lugar hoy domingo a las cinco de la tarde en la iglesia de Santa Marina de Rois (Bergondo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Salida del tanatorio será a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis Nº 1. Bergondo (A Coruña).

Rois - Bergondo, 15 de noviembre de 2026 Funeraria Génesis