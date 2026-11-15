Nieves Seijo Nogueira

(Viuda de Julio Blanco Don)

Falleció en el día de ayer, a los 88 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Agradece la tengan presente en sus oraciones. La misa de exequias tendrá lugar hoy domingo a las cinco de la tarde en la iglesia de Santa Marina de Rois (Bergondo). A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial, en el panteón familiar, por lo que les anticipan las más expresivas gracias. Salida del tanatorio será a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio Génesis Nº 1. Bergondo (A Coruña).

Rois - Bergondo, 15 de noviembre de 2026 Funeraria Génesis