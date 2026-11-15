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Luis Gacio Castro

(Chispa)

Falleció el día de ayer, a los 73 años, después de recibir los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cuatro de la tarde, en la capilla del tanatorio. Sepelio: A continuación, en el cementerio municipal de Liáns (Oleiros). Tanatorio - Crematorio San Javier, sala N.º 1. Avda. Almeiras Nº63, Culleredo. www.tanatoriosanjavier.es tlf. 981667491

Perillo - Oleiros, 15 de noviembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier