José Regueiro Vázquez

(Viudo de Laura Díaz Figueiroa)

Falleció el día 14 de noviembre de 2026, a los 96 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa, hoy domingo, día 15, a las cuatro de la tarde en la iglesia de San Tirso de Oseiro, y a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Funeral será el jueves 19 a las cinco de la tarde en la iglesia de San Tirso de Oseiro. Salida a las cuatro menos cuarto tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 2.

Vilarrodis - Oseiro - Arteixo, 15 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol