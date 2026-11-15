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José Ramón Novo González

(Jubilado de la ONCE A Coruña - Moncho - Viudo de María Luisa Sánchez Meilán)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a la una y media de la tarde. Hora de salida del tanatorio: hoy, a las dos y media de la tarde. Funeral: Iglesia parroquial San Xoán de A Laxe - Ferreira ( O Valadouro, Lugo), hoy, a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña.

A Coruña, 15 de noviembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es