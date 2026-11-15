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Celsa María Vázquez Recioy

(Viuda de Manuel Martínez Boedo)

Falleció el día 14 de noviembre de 2026, a los 78 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma y agradecen la asistencia a las exequias, hoy domingo, día 15 a las cuatro y media de la tarde en la iglesia de Santa María de Loureda, y a la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. El funeral será el sábado día 21 a las once de la mañana en la iglesia de Santa María de Loureda. Salida a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario Nº 4.

Loureda - Arteixo, 15 de noviembre de 2026 Funeraria Apóstol