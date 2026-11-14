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Manuela Vizcaino Arias

(Manoli) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 88 años 

l D.E.P. l

Su esposo, Teolindo Arias Resco; hija, Blanca; hijo político, Antonio Iglesias; nietos, Ana y Alba; hermanos, Hortensia, Eugenio, Antonio (†), Pilar (†), Pepe (†) y Angelica (†); hermanos políticos, Pedro, Teresa y Dositeo; sobrinos y demás familia. 

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres HOY a las CUATRO MENOS CUARTO de la tarde. Hora de salida para el entierro: HOY a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. Cementerio: Parroquial Virgen del Carmen de O Burgo, Cambre. Hogar funerario nº 5, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 14 de noviembre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.